Время ожидания московского транспорта на остановках снизилось в 2023 году на 25 маршрутах

По словам заммэра Максима Ликсутова, время ожидания сократилось благодаря выпуску большего количества транспорта в связи с открытием новых точек притяжения, жилых кварталов и социальных объектов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Время ожидания городского транспорта на остановках снизилось в этому году на 25 столичных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"С начала года время ожидания городского транспорта на остановках снизилось на 25 маршрутах - от 5 до 15 минут. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что свыше 30 дополнительных автобусов стали перевозить пассажиров в разных частях Москвы", - значится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, с появлением новых точек притяжения, жилых кварталов и важных социальных объектов в Москве на линию выпускают больше транспорта. "Благодаря этому сократилось время ожидания на остановках, автобусы стали ходить быстрее, появилось больше пассажирских мест. Количество поездок на этих маршрутах уже увеличилось на 10 тыс. в сутки", - резюмировал заммэра.