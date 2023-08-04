В Белгородской области на станции "Прохоровка" открыли две новые платформы

Как уточнили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, их ввели в эксплуатацию для удобства пассажиров, приезжающих на экскурсию в музей-заповедник "Прохоровское поле"

БЕЛГОРОД, 4 августа. /ТАСС/. Две новые платформы - "Парк Победы" и "Музейный комплекс" - заработали на железнодорожной станции "Прохоровка" в Белгородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

"Два новых остановочных пункта - "Музейный комплекс" и "Парк Победы" - открыли на пригородных маршрутах Белгород - Старый Оскол, Белгород - Курск, Белгород - Ржава, Белгород - Сараевка, Белгород - Прохоровка, Сараевка - Прохоровка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, остановочные пункты ввели в эксплуатацию для удобства пассажиров, приезжающих на экскурсию в Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле". На каждом пункте расположены по две пассажирских платформы длиной 100 м и шириной 4 мм, оборудованных погодными модулями.

Белгородская область отмечает 80-ю годовщину крупнейшего танкового сражения во Второй мировой войне, которое произошло 12 июля 1943 года. На поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады - в общей сложности больше 1 тыс. бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника.