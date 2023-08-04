Путин снял ограничения на строительство велодорожек и лыжных трасс в лесах

Правительство наделяется полномочием на установление перечня объектов, предназначенных для рекреационной деятельности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снимает ограничения на строительство пешеходных и велосипедных дорожек, лыжных и роллерных трасс в лесах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С этой целью в Лесной кодекс РФ и Земельный кодекс РФ вносятся изменения, направленные на совершенствование правового регулирования рекреационной деятельности в лесах. Законом предусматривается, что установленные в Лесном кодексе ограничения по площади лесного участка, не занятого лесными насаждениями, где допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, а также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности, не распространяются на велосипедные, пешеходные и беговые дорожки, тропы, лыжные и роллерные трассы, а также на элементы благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны. Такие объекты смогут размещаться в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в лесах, расположенных в лесопарковых зонах, в ценных и в городских лесах.

В Земельном кодексе закрепляется положение о том, что к землям рекреационного назначения относятся земли, используемые для осуществления рекреационной деятельности. Предусматривается, что на землях рекреационного назначения допускается создание объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности. Правительство РФ наделяется полномочием на установление перечня объектов, предназначенных для рекреационной деятельности.