В России запретили высаживать инвалидов I группы из транспорта за безбилетный проезд

Эта норма будет действовать с 1 сентября

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инвалидов первой группы с 1 сентября нельзя будет высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд. Это правило вводится законом, который подписал президент РФ Владимир Путин, текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Документ дополняется новой нормой, по которой запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда. Сейчас закон запрещает принудительную высадку из транспорта за безбилетный проезд только лиц младше 16 лет.

В сопроводительных материалах поясняется, что закон "направлен на обеспечение безопасности инвалидов в общественном транспорте и их социальной защиты в трудной жизненной ситуации". Разработчики закона подчеркивают, что I группа инвалидности является самой тяжелой, такие инвалиды нуждаются в особой защите, а высадка из транспорта может стать причиной причинения вреда их жизни и здоровью.