В Суоярви полностью восстановили водоснабжение

В городе также возобновили подачу электроэнергии

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Водоснабжение полностью восстановили в Суоярви, где вода пропадала дважды за два дня. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Суоярвского муниципального округа Карелии.

"Все [водоснабжение] восстановлено целиком в городе, звонков не поступало. И свет везде есть", - сообщил собеседник.

Он добавил, что свет восстановили в 13:45, а воду - в районе 16:00.

Ранее в группе округа сообщалось, что из-за аварийного отключения электроэнергии свет пропал на некоторых улицах города, в том числе его не было и на водозаборе. Из-за этого в Суоярви отсутствовало водоснабжение.

3 августа в городе также произошло аварийное отключение электроэнергии, которое затронуло водозабор. Причиной была гроза. Тогда без воды временно остались около 180 домов, или 6 340 человек.