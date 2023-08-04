В Омске открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу

Автором бронзовой скульптуры выступил Михаил Минин

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Почти восьмиметровый конный бронзовый памятник подполковнику Ивану Бухгольцу, основавшему в 1716 году по указу Петра I Омскую крепость, открыли в Омске на набережной Иртыша, по которому 317 лет назад прибыл отряд казаков.

"Очень символично, что в преддверии Дня города мы открываем памятник основателю города, Бухгольцу Ивану Дмитриевичу. Мы посмотрели по всем городам-миллионникам, Омск был последним городом-миллионником, у которого не было памятника его основателю. Конечно, эту историческую несправедливость нужно было исправить, и этот памятник создать", - сказал на церемонии открытия врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Он отметил, что этот памятник возвращает на 300 лет назад, когда Бухгольц ступил на омскую землю. "Он даже показывает: вот эта огромная, богатая, плодородная земля", - сказал журналистам врио главы региона.

По его словам, монумент станет украшением Омска. "Здесь будет замечательный ансамбль. Будем благоустраивать набережную. В следующем году сдаем [после капремонта] Ленинградский мост, который заиграет новыми красками. Это будет новый облик города", - подчеркнул Хоценко.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе омского Минкультуры, памятник стал первым конным монументом в Омске. Автор бронзовой скульптуры Михаил Минин изобразил подполковника на коне в офицерской форме Преображенского полка со всеми атрибутами. В одной руке он держит план крепости, другой показывает в сторону левого берега Оми, где в месте ее впадения в Иртыш высадились казаки и была построена первая крепость. В основании монумента заложена капсула с землей из Селенгинска - города, где Бухгольц был комендантом перед отставкой и смертью. Финансировала проект омская группа компаний "Титан".

Омская крепость была основана в 1716 году по указу Петра Первого отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Этот год считается годом основания Омска. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Оми в 500 м от ее впадения в Иртыш. В 1768 году под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.