Более 21 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление в вузы ЛНР

На новый учебный год вузам республики выделили более 36 тыс. бюджетных мест

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Более 21 тыс. абитуриентов подали заявления на поступление в вузы Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки ЛНР в Telegram-канале.

"В Луганской Народной Республике заявления на поступление в высшие учебные заведения подали 21 588 абитуриентов, из них: 755 человек - абитуриенты из семей участников специальной военной операции, проходящие по особой квоте, 946 человек - абитуриенты из других субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки региона отметили, что вузам республики на новый учебный год выделили более 36 тыс. бюджетных мест, финансирование которых будет вестись за счет федерального бюджета.

В ЛНР действуют семь вузов: Донбасский государственный технический институт, Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский государственный педагогический университет, Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, Луганский филиал Воронежского института МВД России, Луганский государственный аграрный университет имени Климента Ворошилова.