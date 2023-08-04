Выселенная из отеля Турции группа российских детей 5 августа вылетит в Россию

По информации генконсульства РФ в Анталье, несовершеннолетних пока разместили в отеле

СТАМБУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Группа российских детей, отдыхающая в Анталье и переселенная в другой отель из-за неоплаты отдыха, в субботу, 5 августа, вылетит на родину. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в генконсульстве РФ на турецком курорте.

"По информации, полученной генконсульством, дети размещены в отеле до 5 августа включительно. Их вылет намечен на субботу, билеты приобретены", - сказали в диппредставительстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор "Колибри-тур" не оплатил для них отель.

Роспотребнадзор сообщил, что взял ситуацию с выселением детей на контроль. Он также призвал родителей несовершеннолетних обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора за помощью в составлении претензий в адрес туроператора, а также для решения вопроса о возможности обращения в суд с групповым иском в защиту прав потребителей.