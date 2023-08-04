Полицейские на мотоциклах впервые приступили к патрулированию улиц Брянска

Это связано с увеличением количества двухколесного транспорта в регионе

ТАСС, 4 августа. Сотрудники ГИБДД в Брянске впервые начали патрулировать дороги города на мотоциклах, сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по Брянской области.

"Сегодня впервые на дорогах областного центра приступили к несению службы мотополицейские. Появление такого специфического патруля связано с ежегодным увеличением двухколесного транспорта в регионе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мотопатруль включен в единую систему дислокации нарядов, сотрудники ДПС будут нести службу с целью пресечения правонарушений, совершаемых не только мотоциклистами, но и другими участниками дорожного движения, в том числе пользователями средств индивидуальной мобильности. "Несение службы на мототранспорте позволит инспекторам ДПС быть более маневренными и мобильными, оперативно реагировать на нарушения ПДД", - сообщили в ведомстве.

Мотоциклы оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами, оснащение мотопатрульных такое же, как у коллег на четырехколесном транспорте - в небольшой багажник помещается и жезл, и все необходимое для фиксации правонарушений. Сотрудники, которые будут нести службу на новой технике, прошли специальную подготовку.