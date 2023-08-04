Сведения о жизни детей-сирот в приемных семьях будут храниться в банке данных

Теперь в банк данных также будут вносить информацию об условиях жизни и воспитания подопечных

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, теперь будут храниться сведения об их жизни в приемных семьях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство устанавливало, что в соответствующем банке данных должна содержаться информация об имени ребенка, его поле, возрасте, приметах, состоянии здоровья, физическом и умственном развитии, особенностях характера, причинах отсутствия родительского попечения, состоянии здоровья родителей, наличии несовершеннолетних братьев и сестер, совершеннолетних родственников, возможных формы устройства на воспитание в семьи.

Теперь, согласно принятому закону, в банк данных также будет вноситься информация об условиях жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных. Кроме того, в него будут добавлять сведения об эмоциональном и физическом развитии ребенка, его взаимоотношениях в семье и соблюдении опекунами прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, об обеспечении сохранности его имущества.

Как отмечается в сопроводительных материалах, новые нормы призваны обеспечить должный контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей после передачи их в приемные семьи.

Закон, за исключением нескольких положений, вступает в силу с 1 июля 2024 года.