Трамп призвал Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием

Экс-президент США назвал уголовные преследования против него вмешательством в выборы страны

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд США должен изучить ситуацию вокруг серии уголовных преследований против него, поскольку это является вмешательством в выборы.

"Ресурсы, которые могли бы пойти на политическую рекламу и митинги, теперь будут потрачены на борьбу с радикальными леваками в многочисленных судах по всей стране. Я лидирую по всем опросам, в том числе, против Кривого Джо [так Трамп называет президента США Джо Байдена], но игра ведется нечестно. Это вмешательство в выборы, и Верховный суд должен вмешаться в ситуацию", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по этому делу, составляет 20 лет тюремного заключения.