В АТОР сообщили, что выселенных из лагеря детей отправил в Турцию предприниматель

В СМИ ранее появились сообщения о том, что 90 детей выселили из турецкого лагеря, потому что российский туроператор "Колибри-тур" не оплатил для них отель

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Отдых детей, которые были выселены из турецкого лагеря, организовал не туроператор, а индивидуальный предприниматель. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что российский туроператор "Колибри-тур" не оплатил для них отель.

"Согласно сведениям, которые редакции удалось получить от родителей, вожатых лагеря и представителей компании, родители подписали договоры на подбор и бронирование билетов и проживания в отеле в Турции с индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. То есть отдых детей был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг", - говорится в сообщении АТОР.

По словам родителей, они не получили ни маршрутных квитанций на оба полетных сегмента, ни ваучеров, ни иных документов, подтверждающих организацию отдыха детей. Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа, рассказали в ассоциации.

Представитель компании "Колибри-тур" сообщил АТОР, что детей переселили в связи с близостью пожаров в Кемере и только после завтрака. Однако компания не смогла предоставить документы, подтверждающие оплату дальнейшего проживания детей в отеле. После длительного ожидания вне объектов размещения отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Однако и он в пятницу уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12:00 мск субботы, и после этого срока детей выселят.

"Родителям, с их слов, обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, по последним данным, и этого не случилось - вполне возможно, что вывозить детей придется за свой счет", - резюмировали в АТОР.