Минздрав предложил странам БРИКС использовать "Диаскинтест" для диагностики туберкулеза

Замглавы ведомства Сергей Глаголев отметил, что в России увеличивается число населения, прошедшего профосмотры, цель которых - выявить это заболевание

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Замглавы Минздрава России Сергей Глаголев предложил государствам-членам БРИКС использовать отечественный "Диаскинтест" для выявления туберкулеза. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ по итогам участия Глаголева в 13-й встрече министров здравоохранения стран БРИКС в Дурбане (ЮАР).

"Впервые в сводное руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза был включен разработанный российским учеными диагностический тест "Диаскинтест", который обеспечивает эффективный скрининг детей и подростков на туберкулез. Будем рады предложить нашим партнером по БРИКС использовать данный тест для скрининга туберкулеза", - приводит комментарий Глаголева пресс-служба.

Замминистра добавил, что в России увеличивается число населения, прошедшего профосмотры, цель которых - выявить туберкулез. Также благодаря лечению смертность от этого заболевания в стране сократилась до 3,6 на 100 тыс. населения, отметил он.

По данным пресс-службы министерства, участники мероприятия "подтвердили намерение достичь цели ВОЗ в элиминации" туберкулеза к 2030 году. С 2000 года в России заболеваемость туберкулезом снизилась почти в три раза, смертность - в пять раз.

"Министры здравоохранения стран БРИКС подтвердили важность продолжения работы Исследовательской сети стран БРИКС по туберкулезу, инициатором создания которой в 2017 году стала РФ", - отметили в пресс-службе.

Российская сторона также высказала несколько инициатив, одна из которых - создание рабочей группы БРИКС по ядерной медицине.