Жителям региона запретили посещать леса

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. В Ярославской области ввели особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Указом губернатора Михаила Евраева в Ярославской области вновь введен особый противопожарный режим, который продлится 21 день. Во время его действия вводится запрет на посещение лесов и проведение пожароопасных работ", - говорится в сообщении.

По словам и.о. директора регионального департамента лесного хозяйства Ивана Хитрова, во время действия особого противопожарного режима усилят мониторинг пожароопасной обстановки по всем направлениям. Уже принимается комплекс мер по снижению рисков возникновения возгораний в лесах.

"Большим подспорьем в данной работе стало приобретение 40 новых камер в этом году. Теперь на вышках сотовой связи установлены 53 устройства, которые при помощи системы мониторинга "Лесоохранитель" позволяют контролировать обстановку в круглосуточном режиме на 100% территории лесного фонда", - цитирует пресс-служба Хитрова.

Ранее особый противопожарный режим вводился в регионе 17 мая на 21 день.

По данным синоптиков, 5 августа в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем до +30.



