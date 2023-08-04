В Запорожской области планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил большой потенциал территорий стать уникальным местом, куда будут приезжать гости, чтобы заниматься парусными видами спорта

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены разработать программу для создания инфраструктуры развития парусного спорта и яхтенного туризма. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня по моему поручению сотрудники министерства курортов и туризма, министерства физической культуры и спорта, министерства образования и науки Запорожской области провели совместное совещание с представителями Федерации парусного спорта Новороссийска, где предметно обсудили будущую концепцию развития яхтенного туризма и парусного спорта", - написал Балицкий в Telegram-канале.

По его мнению, у региона, имеющего выход к Азовскому морю, большой потенциал стать уникальным местом, куда будут приезжать гости, чтобы заниматься парусными видами спорта. "При разработке программ по развитию яхтенного туризма и парусного спорта будет использован многолетний опыт других регионов России, с учетом особенностей применения законодательства в Запорожской области. Благодарю представителей федерации за поддержку и готовность оказать нашему региону помощь в подготовке необходимой документации, которая позволит перейти к практической реализации проекта", - добавил Балицкий.