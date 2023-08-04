В Бейруте прошла акция памяти о жертвах взрыва 4 августа 2020 года

В ней приняли участие активисты правозащитных организаций, а также родственники жертв и пострадавших

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Общественность Ливана отметила траурным шествием третью годовщину взрыва в морском порту Бейрута. Активисты правозащитных организаций, родственники жертв и пострадавших собрались у казармы пожарной охраны в квартале Карантина возле эстакады, ведущей в порт.

Участники держали в руках фотографии погибших граждан и разрушенных зданий, а также плакаты с призывами наказать виновных в трагедии. По традиции в 18:07 (совпадает с московским) в момент, когда произошел взрыв, прошла минута молчания. "За три года мы так и не смогли добиться, чтобы преступники были привлечены к ответственности", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС родственница ливанки Сахер Фарес, служившей в пожарной охране, которая погибла во время взрыва вместе со своими товарищами. "Расследование топчется на месте, правду скрывают, никто из причастных к этому страшному происшествию не сидит в тюрьме", - сообщила она.

В свою очередь активист гражданского общества Айя Маджзуб считает, что "коррупционеры использовали все возможности для того, чтобы помешать установлению истины в деле о взрыве в порту". "Трудно представить, что в расследовании может быть достигнут прогресс при нынешнем политическом классе, но мы не теряем надежды и будем добиваться торжества правды", - подчеркнула она.

40-летняя художница Трейси Наджар заявила, что отмечает теперь 4 августа как свой второй день рождения. "Я осталась жива, несмотря на сильные порезы осколками стекол, - сказала она. - Теперь мой долг всегда помнить о тех, для кого этот день был последним в жизни".

Один из крупнейших неядерных взрывов в истории, мощность которого составила 1 500 т в тротиловом эквиваленте, опустошил 4 августа 2020 года несколько кварталов ливанской столицы, в результате погибло 280 человек и 6,5 тыс. получили ранения, более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. т аммиачной селитры, хранившейся на складе.

Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привело пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа была совершена диверсия.