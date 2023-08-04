В Москве открылся фестиваль Таиланда

Главной целью мероприятия является знакомство с тайской культурой

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Фестиваль Таиланда открылся в саду "Эрмитаж" в Москве, мероприятие продлится до 6 августа, передает корреспондент ТАСС.

Главной целью фестиваля является знакомство с тайской культурой. В этом году темой мероприятия стало "Креативное путешествие в Таиланд - 2023".

Выступая на церемонии открытия, посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават выразил признательность за живой интерес к своей стране. "Я от имени посольства Королевства Таиланд хочу выразить большую благодарность правительству Москвы и нашим чудесным партнерам, которые оказали нам помощь и вкладывали много сил. Также благодарны саду "Эрмитаж", предпринимателям, ресторанам и нашим хорошим друзьям, принимающим активное участие в таиландском фестивале. На протяжении 10 лет мы - посольство Королевства Таиланд - очень рады и признательны вам за интерес к нашей стране", - отметил дипломат.

Гости смогут попробовать национальную кухню Таиланда и принять участия в кулинарном мастер-классе, а также приобрести аутентичные товары и сувениры на память. "Вы сможете ознакомиться с местными товарами, особенно свежими ананасами, приехавшими с нашего знаменитого Пхукета. Ознакомим вас с темой красоты современного тайского шелка, с показом мод победителей конкурса дизайнеров в Таиланде совместно с российскими дизайнерами", - добавил Вонгсинсават.

Кроме того, на сцене выступили тайские танцоры в национальных костюмах и российский коллектив "Гжель". Было продемонстрировано искусство тайского бокса. Все гости также могли попробовать тайский массаж.