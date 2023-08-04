Чекунков считает, что в ДФО нужно больше пунктов пропуска с применением электронной визы

Глава Минвостокразвития отметил, что уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска

ТАСС, 4 августа. Количество пунктов пропуска на Дальнем Востоке, через которые можно будет пересечь границу с Китаем по электронной визе, необходимо увеличивать. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на выездной сессии Восточного экономического форума "Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов" в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума "Новые горизонты".

"Забайкальский край имеет развитую железнодорожную и автодорожную сеть, большое количество пограничных переходов. При этом планируется и создание новых. Сейчас ведется совместная работа с нашими китайскими и монгольскими друзьями для того, чтобы сделать пересечение границы быстрым и удобным. Уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска - их число необходимо расширять. Также необходимо расширять способы пересечения границы, предоставлять людям как можно больше форматов удобного перемещения", - цитирует Чекункова Росконгресс.

О процессе перезапуска российско-китайского туризма после пандемии во время сессии рассказал генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай. Согласно статистическим данным Китая, за 2019 год граждане этой страны совершили более 160 млн выездов за границу, из которых 2,25 млн - в Россию, а более 2,7 млн россиян, в свою очередь, выезжали в Китай. Он также отметил, что Забайкалье граничит с Китаем, регион богат туристическими ресурсами, имеет сухопутное сообщение, что "делает его естественным аванпостом в целях развития сотрудничества между странами". Предполагается, что вслед за облегчением визового режима в будущем все больше китайских граждан и туристических групп будут посещать Забайкальский край.

В свою очередь, глава региона Александр Осипов рассказал, что в рамках форума "Новые горизонты" подписали соглашения о туристическом сотрудничестве - между международным туристическим агентством провинции Хэйлунцзян Корпорации Канхуэй и Забайкальем, между Китайским туристическим агентством "Порт" Маньчжурии и ООО "Серебряное кольцо", между туристическим агентством "Интурист" Маньчжурии и АО "Читаавтотранс".

Чекунков также добавил, что Забайкалье может сыграть роль "первых ворот" для туристов из Китая.

Забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты" - 2023 проходит с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: эко-курорте "Кука", ленд-арт-парке "Тужи" и этнокомплексе "Кочевник". Основными целями проведения мероприятия являются раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнеров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке.