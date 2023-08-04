Минтруд предложил сохранять право на часть премий за сотрудниками с взысканием

Предлагается определить, что непогашенное дисциплинарное взыскание влияет только на осуществление выплат за тот период, когда такой проступок был допущен

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минтруд России предложил не лишать сотрудника с дисциплинарным взысканием права на выплаты, которые обусловлены его квалификацией или достигнутым результатом в другие периоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение поправки в Трудовой кодекс о порядке выплаты премий работникам, получивших дисциплинарное взыскание, с учетом позиции Конституционного суда. Поправками предлагается уточнить, что взыскание не лишает работника права на выплаты, которые обусловлены его квалификацией или достигнутым результатом в другие периоды", - говорится в сообщении.

Таким образом, предлагается определить, что непогашенное дисциплинарное взыскание влияет только на осуществление выплат за тот период, когда такой проступок был допущен. Это значит, что взыскание за проступок во втором квартале не может быть основанием для лишения премии в третьем квартале.

Также документом предлагается уточнить, что выплаты, право на которые обусловлено квалификацией работника, сложностью выполняемой работы, количеством и качеством затраченного труда, а также достижением установленных результатов, не зависят от наличия дисциплинарного взыскания. То есть, взыскание за опоздание на работу не может быть основанием для лишения выплаты за научную степень или перевыполнение квартальных показателей.