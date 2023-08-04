Во Львовской области демонтировали три памятника советским солдатам

Областная военная администрация ранее сообщила, что с начала этого года в регионе снесли 123 памятника

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Три памятника советским солдатам демонтированы во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники демонтировали в селах Борщовичи, Кореличи и Новоселище. Днем ранее в регионе снесли еще два аналогичных монумента.

Львовская областная военная администрация ранее сообщила, что с начала этого года в регионе снесли 123 памятника. Глава администрации Максим Козицкий 1 июля заявил, что власти намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца текущего года.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда были изменены 9 859 географических названий и демонтированы 145 памятников, связанных с Россией.