ВОЗ предупредила о возможном усилении напряженности вокруг доступа к воде из-за Эль-Ниньо

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что этот природный феномен сопровождается такими аномалиями, как продолжительные засухи или наводнения

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может усилить напряженность вокруг доступа к таким ресурсам, как вода и сельскохозяйственные угодья. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Связанные с Эль-Ниньо погодные аномалии, такие как продолжительные засухи или наводнения, могут усугубить существующую напряженность в отношении таких ресурсов, как вода или сельскохозяйственные угодья", - отметили в ВОЗ. Как подчеркнули в организации, "в предыдущие годы во время Эль-Ниньо было больше конфликтов как в глобальном, так и в континентальном масштабе", хотя конфликты обусловлены "сочетанием социальных, экономических и политических факторов". В условиях конфликтов негативное влияние Эль-Ниньо на пострадавшее население, "вероятно, усугубится", предупредили в ВОЗ, напомнив, что "внутренне перемещенные лица и беженцы особенно уязвимы к таким последствиям, как недоедание, инфекционные заболевания и ограниченный доступ к медицинским услугам".

Согласно прогнозу ВОЗ, Эль-Ниньо "скорее всего будет иметь широкомасштабные последствия для здоровья в глобальном масштабе". В ближайшие месяцы самые серьезные угрозы, "вероятно, будут связаны с недоеданием из-за продолжающегося отсутствия продовольственной безопасности", - полагают эксперты. При этом засухи, наводнения и интенсивные дожди, включая циклоны, могут привести к гибели людей, значительному перемещению населения и вспышкам инфекционных заболеваний.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с 90%-ной вероятностью на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.