В Киеве призвали снять звезды с монумента "Родина-мать"

Скульптор Алексей Пергаменщик считает, что нарду меча необходимо заменить на такую, которая была у князя Владимира и Святослава

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Монумент "Родина-мать" в Киеве все еще имеет элементы советской символики, которые необходимо заменить. Такое мнение высказал скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над проектом по демонтажу со щита статуи герба СССР и его замене на трезубец.

"Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князя Владимира и Святослава. Добавил бы те же орнаменты времен Владимира, которые лежат у нас в музеях артефактов, а сама форма меча совпадает", - сказал он в эфире "Днепр ТВ".

1 августа рабочие демонтировали главные элементы советского герба - серп и молот. Теперь им предстоит водрузить на их место трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе Украины. Как сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, работы должны завершиться ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Сам герб СССР отправят на хранение в музей. При этом Пергаменщик ранее предлагал разместить демонтированный советский герб "в перевернутом виде в темном зале под монументом".

После 2015 года на Украине в рамках так называемой декоммунизации возникла идея заменить герб СССР на трезубец. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Она открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом составляет 102 м. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.