В Рязанской области открыли бюст Героя России Алексея Курганова

Его имя также получила новая электроподстанция в регионе

ТАСС, 4 августа. Мемориал погибшему в зоне специальной военной операции Герою России Алексею Курганову открыли в пятницу в Рязанской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия в регионе бюста в честь Героя России, гвардии капитана ВДВ Алексея Сергеевича Курганова и новой электрической подстанции ПС 110 кВ "Развитие", которой присвоено его имя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, бюст установили на входе в новую подстанцию, в холле здания организовали экспозицию личных вещей гвардии капитана воздушно-десантных войск Алексея Курганова. За проявленное мужество, героизм и самопожертвование при проведении СВО его посмертно удостоили звания Героя России.

Проект реализован по совместной инициативе ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье", 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Рязанского училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова и правительства региона. В торжественной церемонии участвовали супруга и сын Алексея Курганова, представители правительства Рязанской области, воздушно-десантных войск и Рязанского училища ВДВ, а также энергетики из 20 регионов.

Подстанция 110 кВ "Развитие" имени Героя России А. С. Курганова построена в рамках программы перспективного развития электроэнергетики Рязанской области, она обеспечит электроснабжение резидентов индустриального парка "Рязанский", необходимые энергомощности для реализации планов развития Рязани и региона. Подстанция оснащена цифровой системой автоматизации процессов измерения, управления и защиты, что не требует присутствия оперативного персонала. Суммарная мощность присоединенных потребителей - 40 МВт.