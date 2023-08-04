4 августа, 18:59

Китайский визовый центр откроется в Петербурге 8 августа

Он будет находиться на Литейном проспекте, дом 26, литера А

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге откроется 8 августа. Соответствующее уведомление опубликовано в Telegram-канале генерального консульства КНР.

"В целях повышения качества обслуживания заявителей, подающих документы на визу в КНР, генеральное консульство Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге возложит с 8 августа 2023 года на китайский визовый центр в Санкт-Петербурге ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных заявителей, прием оплаты (в том числе за срочность), выдачу виз, предоставление консультаций и других услуг, требуемых генеральным консульством для обслуживания заявителей", - говорится в сообщении.

2 августа сообщалось, что китайский визовый центр в Петербурге заработал в тестовом режиме. Он находится на Литейном проспекте, дом 26, литера А. 

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РоссияКитайСанкт-Петербург
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