В Целинном районе Калмыкии ввели карантин в связи с выявлением очагов АЧС

Управлению ветеринарии региона поручили провести необходимые противоэпидемические мероприятия

ЭЛИСТА, 4 августа. /ТАСС/. Карантин ввели на двух территориях в Целинном районе Калмыкии в связи с обнаружением павших домашних животных, зараженных вирусом африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу глава республики Бату Хасиков.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории Целинного района Республики Калмыкия в целях недопущения распространения африканской чумы свиней в связи с выявлением биологических отходов, инфицированных вирусом африканской чумы свиней, на территории, расположенной в 1 430 м от крайнего жилого дома села Троицкое Целинного района и на территории, расположенной в 405 м на северо-запад от скотомогильника села Троицкое Целинного района", - говорится в документе, размещенном на сайте главы региона.

Управлению ветеринарии республики поручили провести все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Болезнь животных, вызванная АЧС, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней, зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни.