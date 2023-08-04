В Тамбове отменили запрет на купание в реке Цне

Его вводили из-за профилактики холеры

ТАСС, 4 августа. В Тамбове объявили о снятии с 6 августа временного запрета на купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны, который ввели 21 июля из-за противоэпидемических мероприятий, связанных с выявлением случая холеры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Тамбова Максим Косенков.

"С 6 августа отменяется запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды из реки Цны в хозяйственных целях, введенный ранее на период противоэпидемических мероприятий", - написал Косенков.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора 21 июля сообщала, что два гражданина Индии, проживающие в гостинице для трудовых мигрантов в Тамбовской области, были госпитализированы с подозрением на холеру, у одного из них выявили клинические проявления инфекции. Временный запрет на купание, ловлю рыбы и использование воды в хозяйственных целях из реки Цны ввели 21 июля, это было связано с проведением дезинфекции очистных, водопроводных сооружений.

Река Цна протяженностью 451 км считается главной водной артерией региона, является левым притоком Мокши, входящей в Волжский бассейн. В черте Тамбова на ее берегах расположены муниципальные пляжи, зоны отдыха.