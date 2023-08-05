В центре Петербурга пройдет самый крупный в мире фестиваль сапсерфинга

На мероприятие зарегистрировались более 8 тыс. человек, в том числе из Казахстана, Армении, Белоруссии, Израиля и других стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Сап-карнавал "Фонтанка SUP", который считается крупнейшим в мире, пройдет в центре Санкт-Петербурга в субботу. Он станет одним из ключевых мероприятий фестиваля "Столица водного туризма. Петровская акватория", сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"География участников [сап-карнавала] огромна: в этом году специально для того, чтобы проплыть по рекам и каналам в компании единомышленников, приедут гости из Калининграда и Петропавловска-Камчатского, Йошкар-Олы и Краснодара, Норильска и Омска. Будут и участники из-за рубежа: из Казахстана, Армении, Белоруссии, Израиля и других стран", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

По данным организаторов, в этом году количество зарегистрировавшихся превысило 8 тыс. человек - почти на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.

Участники фестиваля пройдут по круговому водному маршруту протяженностью около 9 км от Михайловского замка по реке Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и Мойке к финишу возле Марсова поля. Фестивальный городок развернется между Марсовым полем и Мойкой от Садовой улицы до Царицынского проезда. Здесь будут, в частности, проводиться регистрация и спуск сапов на воду. Сам праздник начнется со спортивного заплыва, участники гонки будут состязаться за призы в двух категориях - профессиональной и любительской.

Танцевальный флешмоб и свадьбы на воде

В 10:00 в акватории Фонтанки от Пантелеймоновского моста до моста Белинского начнется массовый танцевальный флешмоб на воде, который даст старт красочному водному карнавалу, рассказали в комитете.

Участники карнавала будут идти по рекам и каналам города под музыку. С 11:00 и до окончания их прохождения резиденты Джаз-клуба Игоря Бутмана - Ансамбль Юлии Михайловской и Stankov Jazz Band - будут импровизировать на Львином и Сенном мостах. Также музыканты будут встречать сап-серферов выступлениями на Горсткином, Красноармейском и Итальянском, Тройном и Красногвардейском мостах. "В продолжение традиции, заложенной год назад, во время фестиваля пройдут две свадьбы на сапах", - добавили в комитете.

На фестивале пройдут несколько конкурсов: на лучший костюм, лучшее оформление сап-доски, "Я и ценный пассажир" (для сап-серферов с питомцами) и в других категориях. Церемония награждения участников водного праздника начнется в фестивальном городке в 13:30. Для гостей события выступят Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.