Слуцкий предложил разрешить женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением выплат

Благодаря инициативе женщины смогут сохранить свою квалификацию, совместив это с материнством, считает лидер ЛДПР

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение в правительство РФ пакет законопроектов о праве женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, работать неполный рабочий день дистанционно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого.

Инициативой предлагается дополнить статьи закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и Трудового кодекса РФ новыми нормами, согласно которым право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, в том числе, если он работает неполный рабочий день дистанционно при условии, что трудовые функции можно выполнять удаленно.

"Мы предлагаем рациональный вариант, который позволит матерям сохранить квалификацию, работать удаленно, но и не лишит их положенных законом выплат. Кроме того, для молодой семьи дополнительный доход станет хорошим подспорьем. Мы ведь прекрасно знаем, что многие мамы подрабатывают рукоделием или продажами на маркетплейсах", - пояснил ТАСС Слуцкий.

По его словам, инициатива позволит женщинам сохранять свою профессиональную квалификацию, заниматься любимым делом и совмещать это с материнством. "Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. Став мамой, каждая женщина должна чувствовать заботу государства", - заключил политик.

На сегодняшний день пособие по уходу за ребенком сохраняется только в случае, если родитель, находящийся в декретном отпуске, работает в офисе неполный рабочий день или на дому, а также в случае продолжения обучения.