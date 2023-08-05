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Военная операция на Украине

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Советник главы региона Олег Крючков ранее сообщал, что была объявлена угроза атаки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

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О том, что движение было временно перекрыто, сообщалось в пятницу в 23:26 мск.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал в своем Telegram-канале, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи в пятницу ночью, не имели отношения к Крымскому мосту. Он отмечал, что была "объявлена угроза атаки, после ее снятия движение возобновится".

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что в результате атаки со стороны ВСУ в Керченском проливе получило повреждение машинное отделение танкера, его экипаж не пострадал и находится в безопасности. К месту ЧП прибыли два буксира, решается вопрос о дальнейшей буксировке судна. 

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РоссияКрымВоенная операция на Украине
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