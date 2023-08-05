Эксперты предупредили об опасности аномальной жары для курящих

В группе риска находятся беременные, люди с избыточным весом, а также с эндокринными и сердечными заболеваниями

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Аномальная жара может вызывать проблемы со здоровьем у курильщиков и людей с заболеваниями эндокринной системы, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

"В группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети до семи-восьми лет, люди, которые страдают сердечными заболеваниями, а также курильщики, люди с избыточным весом, люди с заболеваниями эндокринной системы. Никотин резко усиливает гипоксию, то есть создает состояние оскудения кислородом, в жару это крайне опасно. Люди с заболеваниями эндокринной системы - это сахарный диабет первого и второго типа, самые разные заболевания щитовидной железы, при которых нарушается выработка гормонов", - рассказал ТАСС сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев. По его словам, в аномальную жару необходимо отказаться от алкогольных напитков, кофе и сладкой газировки.

Рекомендуется исключить чрезмерные физические нагрузки, считает кардиолог. Особое внимание стоит уделить питанию. "Нужно исключить острую, тяжелую, мясную пищу. Нужно переходить на овощную диету, средиземноморскую диету. Красное мясо можно заменить рыбой. Нужно отдать предпочтение овощам, ягодам, фруктам, чтобы восполнить обильную потерю магния, калия и так далее. Также для восполнения этих микроэлементов нужно есть гречку, кунжут, орехи. Важно ни в коем случае не переедать", - посоветовал врач.

Жаркую погоду лучше всего переждать дома, чтобы снизить риски теплового удара и других проблем со здоровьем. "Если вам все же обязательно нужно выйти, выбирайте сторону улицы, где тень. Обязательно головной убор. С собой обязательно должна быть вода - пить нужно гораздо больше, чем рекомендовано в нормальную погоду. Если хотите пройтись, выбирайте парк, желательно рядом с водоемом или фонтаном", - считает врач-кардиолог Ольга Молчанова.

Как сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре, во время повышенной температуры нужно обеспечить проветривание помещений. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, при этом желательно избегать одежды с тугим воротом. "В целях профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять больше жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Следует избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Вместе с тем следует помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - считают в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, в течение жаркого дня рекомендуется по возможности принимать душ с прохладной водой. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.