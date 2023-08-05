5 августа, 00:03

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Ему было 85 лет

ТАСС, 5 августа. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

"Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. <…> До последнего дня он жил интересами людей", - написал глава региона.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР. Был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года. 

Теги:
РоссияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)Николаев, Михаил Ефимович
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