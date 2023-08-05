В Приморье отметят 85-ю годовщину советско-японских столкновений на озере Хасан

В регионе пройдут концерты, митинги и вахты памяти

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Жители Хасанского района Приморского края с 5 по 9 августа отметят 85-ю годовщину событий на озере Хасан. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, первые митинги и встречи пограничников пройдут в субботу в поселках Посьет и Краскино.

"В Приморье стартовало празднование 85-летия Хасанских событий на озере Хасан, сопках Заозерная и Безымянная в 1938 году. С 5 по 9 августа в Хасанском округе пройдут концерты, митинги и вахты памяти в Славянке, селах Безверхово, Гвоздево, Барабаш, поселках Краскино, Зарубино, Посьет, Хасан и Приморский, а также в Лебедином", - сообщает пресс-служба.

В Посьете в субботу пройдет торжественный митинг, концерт, а также встреча пограничников разных поколений. В Краскино в этот же день состоятся футбольные матчи между командами военнослужащих и спортсменов на кубок губернатора Приморья. Здесь также пройдет митинг у могил героев Хасана и акция "Свеча памяти".

29 июля 1938 года японские войска атаковали советский пограничный отряд и пересекли границу СССР в районе озера Хасан (ныне Приморский край, РФ) с целью занятия оспариваемых территорий. Спустя почти две недели ожесточенных боев советская территория была полностью очищена от захватчиков, представители правительств Советского Союза и Японии достигли соглашения о прекращении огня и восстановлении статуса-кво на границе СССР и подконтрольного Японии государства Маньчжоу-го (ныне территория КНР). Боевые действия завершились 11 августа.