Зарплатные предложения для учителей в РФ за год выросли на 93%

Спрос на педагогов вырос в 4,2 раза, следует из данных исследования сервиса Авито Работа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Уровень зарплатных предложений для учителей в июле 2023 года к июлю 2022 года вырос на 93%, спрос на педагогов вырос более чем в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Авито Работа, которые есть в распоряжении ТАСС.

"В России спрос именно на учителей вырос в 4,2 раза, а зарплатные предложения на 93%. Теперь преподавателям предлагают в среднем 67 582 рубля ежемесячно. Самые высокие суммы окладов - в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказали в сервисе. По данным Авито Работы, в целом средние заработные платы в сфере образования и науки также демонстрируют выразительную динамику и подтверждают востребованность сегмента. В июле прирост год к году по стране составил 74% и достиг отметки 53 496 рублей, подсчитали в сервисе.

"Профессионалы в сфере образования и науки всегда были востребованы в силу специфики и особой важности сегмента. 2023-й - Год педагога и наставника, поэтому говорить сейчас о значимости учителей актуально как никогда. По всей стране годовой прирост вакансий в сфере образования и науки составляет 2,6 раза, что выводит сектор в топ-10 по увеличению числа рабочих предложений. К тому же 28 июля вступил в силу закон, позволяющий студентам старших курсов педагогического направления официально преподавать в школах и детских садах. Данное нововведение позволит восполнить высокую потребность сферы в новых кадрах", - прокомментировал ситуацию управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Специалисты отмечают, что классическое преподавание в школах все еще является самым актуальным и востребованным направлением для педагогов. Так, в Московской области при полной занятости учителю начальных классов со стажем более пяти лет готовы платить 80-90 тыс. рублей в месяц. Кроме того, как выяснили эксперты сервиса, альтернативой полной или частичной занятости выступают онлайн-школы и специальные курсы. Например, опытному преподавателю английского языка при удаленной занятости предлагают 70-90 тыс. рублей ежемесячно.

"Для самых передовых педагогов есть предложения по обучению искусственного интеллекта. Многие корпорации ищут преподавателей по математике, истории, русскому языку и другим предметам для обучения нейросетей. К примеру, AI-тренер с высшим образованием и опытом работы на должности учителя в крупной компании претендует на минимальную заработную плату в 75 тыс. рублей в месяц", - рассказали в Авито Работе.