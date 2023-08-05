Международные речные перевозки Фуюань - Хабаровск возобновили

Их приостанавливали из-за ветра и волн

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Речные перевозки из ближайшего к Хабаровску китайского города Фуюань в столицу Хабаровского края и в обратном направлении возобновлены. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта Хабаровского края.

"Пассажирские перевозки по линии Фуюань - Хабаровск возобновлены. Сегодня, 5 августа, теплоход Лунке-202 вышел в направлении Хабаровска", - говорится в сообщении.

На борту судна находятся 163 человека, из них 121 гражданин Российской Федерации.

4 августа из-за ветра и волнения на реке перевозки по линии были приостановлены, теплоход Лунке-202 вместимостью 239 человек, готовившийся к отплытию, остался в гавани Фуюаня.