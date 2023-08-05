5 августа, 03:03

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 32 градусов

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Атмосферное давление в столице составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 32 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 30-32 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 18 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 27 - плюс 32. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация