Дагестан стал лидером среди туристических регионов РФ по продажам товаров

По данным аналитиков "Контур.Маркета", за год объем пробитых чеков в республике вырос на 5%

ТАСС, 5 августа. Торговые точки Дагестана в июле 2023 года пробили на 5% больше чеков, чем за аналогичный период 2022 года, объем выручки от продаж в регионе также вырос на 5%. Это самый высокий показатель среди туристических регионов России, говорится в исследовании "Контур.Маркета", имеющемся в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, в обозначенный период в Дагестане лидировали оптовые закупки сырого молока в местных селах. Максимальная сумма чека составила 176,7 тыс. рублей за партию молока. Вслед за молочными закупками идет реализация чая - одна из компаний продала товар более чем на 160 тыс. рублей.

Число чеков также увеличилось на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Московской области на 4%, Ленинградская область оказалась единственным регионом, где этот показатель снизился - на 1%. Объем выручки от продаж сократился в Краснодарском крае (на 1%) и Ленинградской области (на 2%), на Алтае и в Московской области - вырос на 4%.

Эксперт "Контур.Маркета" Дарья Жигалина отметила, что пик продаж в целом по регионам пришелся на вторую неделю июля. "Ожидаем, что рост продолжится, и в августе регионы заработают больше", - добавила она. При этом снижение выручки на 1-2% в регионах, по мнению эксперта, является незначительным.

Аналитики "Контур.Маркета" изучили данные с более чем 15 тыс. торговых точек в Карелии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, на Алтае, в Ставропольском и Краснодарском краях, Московской и Ленинградской областях, подключенных к оператору фискальных данных "Контура". Крым не вошел в исследование ввиду нерепрезентативной выборки.

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