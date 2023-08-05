В Пекине объявили высокий уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий

Предупреждение действует до полудня 6 августа

ПЕКИН, 5 августа. /ТАСС/. Власти китайской столицы объявили высокий ("красный") уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в отдельных районах города. Об этом сообщило пекинское метеорологическое управление.

Как уточняется на его странице в социальной сети Weibo, это предупреждение действует до полудня 6 августа. Оно в первую очередь распространяется на районы Пекина, где недавно выпало наибольшее количество осадков, - Фаншань и Мэньтоугоу (западная часть города), а также частично на Чанпин (север). В сообщении указывается на риск схода оползней и образования провалов в почве.

Кроме того, оповещение касается районов Хайдянь, Яньцин и Шицзиншань (запад), Хуайжоу и Миюнь (север), а также Фэнтай (юг), где отдельные места потенциально представляют повышенную опасность.

С 29 июля по 1 августа на Пекин обрушились мощные ливни, аналогов которым не было последние 140 лет. В отдельных местах проведения метеорологических наблюдений выпало рекордное (более 740 мм) количество осадков. Наводнения нанесли большой ущерб западной и северной части города. Погибли 11 человек, власти эвакуировали 127 тыс. жителей.