Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе с 1 сентября будет 14 тыс. школьников

Это на 4 тыс. больше, чем в 2022 году, добавил вице-премьер РФ

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Более 14 тыс. учеников сядут за парты с 1 сентября в школах Мариуполя, что на 4 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Планируем, что за парты 1 сентября сядут более 14 000 мариупольских школьников - это на 4 000 детей больше, чем в прошлом году", - написал он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин отметил, что в микрорайоне Невский построили современную школу на 1 100 учеников. "Также побывал в школах № 10 и № 28 и мариупольских вузах - объем проводимых работ серьезный, но строители взяли хороший темп - обещают сдать объекты ко Дню знаний. Одну из них восстанавливает Тульская область, а на второй работает ППК "Единый Заказчик", - добавил он.