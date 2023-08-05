В Красноярском крае построят 12 модульных гостиниц на 246 млн рублей

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что до конца 2024 года введут 200 номеров

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Около 246 млн рублей будет вложено в строительство 12 проектов модульных гостиниц на территории Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба правительства Красноярского края по итогам совещания с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"В ходе совещания (в Красноярске - прим. ТАСС) министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о поддержке 12 проектов строительства модульных гостиниц в Красноярском крае на 246 млн рублей. Таким образом, до конца 2024 года в регионе будут введены 200 номеров благодаря решению президента о дополнительном финансировании программы", - говорится в сообщении.

По словам Решетникова, туризм сегодня - один из драйверов роста экономики региона. "Красноярский край становится одним из центров притяжения туристов в Сибирском федеральном округе. Сегодня убедился: есть потенциал для укрепления позиций в круизном туризме", - цитирует пресс-служба слова главы Минэкономразвития.

В 2023 году Красноярский край на развитие внутреннего туризма направил около 570 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство нескольких туристических объектов в регионе - благоустройство территории вокруг озера Большого на юге края, создание туристической среды в природном парке "Ергаки", благоустройство деревни Барабаново в Емельяновском районе, где находится уникальная деревянная церковь Параскевы Пятницы.