Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове в Москве завершится осенью 2023 года

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин сообщил, что это позволит увеличить мощности системы водоотведения для Троицкого и Новомосковского административных округов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции очистных сооружений в Южном Бутове в Москве планируется завершить этой осенью, в настоящее время готовность объекта составляет около 90%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений позволит увеличить мощности системы водоотведения для Троицкого и Новомосковского административных округов, наиболее активно развивающейся сегодня территории столицы. За счет мероприятия производительность комплекса очистки сточных вод увеличится с 80 тыс. до 110 тыс. куб. м в сутки. Готовность объекта - около 90%. Этой осенью планируем ввести его в эксплуатацию", - привели в тексте слова руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

Отмечается, что возводится новый блок очистки воды площадью 9,7 тыс. кв. м. Для приема сточных вод построили распределительную камеру, которая будет направлять потоки в сооружения механической очистки. Для биохимической обработки воды возводят аэротенки коридорного типа с иловой насосной станцией, а также блок вторичной очистки и дезинфекции. Реконструкцию проводят без остановки работы существующих сооружений.