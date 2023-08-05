В Нижнем Тагиле намерены модернизировать пять газовых котельных до конца 2023 года

На эти цели выделили 600 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Пять газовых котельных в Нижнем Тагиле реконструируют и переоснастят, чтобы снизить выбросы в атмосферу, до конца 2023 года. Свердловская область получит на это более 600 млн рублей для реализации федерального проекта "Чистый воздух", сообщается в Telegram-канале правительства Свердловской области.

"Более 600 миллионов рублей из федерального бюджета привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на модернизацию пяти газовых котельных в Нижнем Тагиле. Средства направлены в рамках федерального проекта "Чистый воздух", включения в который ранее добился глава региона. <…> Котельные будут реконструированы и оснащены современным оборудованием для снижения выбросов в атмосферу, что является одной из основных задач нацпроекта "Экология". Завершение работ запланировано до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Подрядная организация уже провела обследование, разработала проектную документацию, получила заключение госэкспертизы и начала строительно-монтажные работы. Износ всех пяти котельных на сегодняшний день составляет до 77%, они введены в эксплуатацию с 1966 по 1978 год.

Всего по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Нижний Тагил в рамках федерального проекта "Чистый воздух" получит 1,6 млрд рублей за два года. Средства будут направлены на финансирование экологически чистого городского транспорта и переход жителей частных домов с печного отопления на газовое.

В федеральный проект "Чистый воздух" включены Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. С 2019 года в них проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель - сокращение количества таких выбросов и улучшение состояния окружающей среды. В 2023 году в федеральном бюджете на мероприятия проекта "Чистый воздух" предусмотрено более 15 млрд рублей.