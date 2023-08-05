Собянин сообщил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции

Мэр города отметил, что в медучреждении создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных горожан

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Детская поликлиника на Мосфильмовской улице в Москве открылась после реконструкции. В рамках работ сделали новый фасад, провели отделку помещений и оснастили кабинеты современным оборудованием, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Раменках после реконструкции открылась детская поликлиника, где медицинскую помощь получают около 14 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что здание на Мосфильмовской улице практически полностью перестроили. В частности, сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации. Также медучреждение оснастили современным оборудованием. Кроме того, здесь было увеличено количество кабинетов педиатров, а также прививочных. В рамках реконструкции создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных горожан.

Собянин уточнил, что в поликлинике принимают оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, травматолог-ортопед, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

По словам мэра, на этой неделе в Москве открыли еще шесть реконструированных поликлиник, среди которых филиал №3 детской городской поликлиники №30 в районе Фили-Давыдково, филиал №1 детской городской поликлиники №10 в районе Ломоносовский, филиал №5 городской поликлиники №12 в районе Марьина Роща и другие.