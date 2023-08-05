В Вологодской области участники фестиваля реконструкторов представят битву X-XI веков

В мероприятии принимают участие реконструкторы из Череповца, Вологды, Белозерска, мастера из Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 5 августа. Фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян" с участием порядка 300 реконструкторов, музыкантов и дизайнеров открылся в историко-этнографическом комплексе "Застава князей Белозерских" в Вологодской области, на месте средневекового Белозерского княжества. 5 и 6 августа на "Заставе" реконструируют битву белозерских дружинников с викингами, представят более 100 коллекций русского национального костюма, рассказал ТАСС руководитель этнографического комплекса Алексей Пальчех.

"Второй раз мы проводим всероссийский фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян". Его смысл - объединение народов под "Небом славян", которое происходит в исторически сложившемся месте - когда-то здесь проходил Великий торговый путь "из варяг в персы" (Волжский или Волго-Балтийский торговый путь). Когда-то здесь было Белозерское княжество (в конце XV века вошло в состав великого Московского княжества)", - рассказал ТАСС Пальчех.

В этом году фестиваль реконструкторов продлится два дня и покажет сюжет периода X-XI веков - сражение славян с викингами, выступит популярная рок-фолк-группа "Сколот", рассказал руководитель комплекса.

В фестивале принимают участие реконструкторы из Череповца, Вологды, Белозерска, мастера из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, которые организовали два драккара с викингами.

Фестиваль этномоды

Одновременно пройдет фестиваль этномоды "Небо славян". Ему предшествовал отборочный конкурс, в котором приняли участие 140 коллективов. В финал вышли 105 модельеров, которые покажут на фестивале свои лучше коллекции.

В общей сложности в фестивале участвуют около 300 человек. "Приехали очень много музыкантов из разных городов, в том числе Олег Гетьман из Перми. Его песня "Быть добру" звучала как гимн на прошлогоднем фестивале. А в этом году он сочинил песню нашего фестиваля, которую назвал "Небо славян". Она впервые прозвучит и откроет фестиваль", - рассказал Пальчех.

Ожидается, что фестиваль посетят за два дня более 4 тысяч гостей. "Мы хотим, чтобы как больше было неба славян в России. В этом году Тула откликнулась и организует свой фестиваль "Небо славян". А мы на вологодской земле подняли этот флаг", - сказал организатор.

Белозерское княжество - русское удельное княжество, существовавшее в бассейне реки Шексна, в районе озер Белое и Кубенское. Белозерск возник еще до призвания варягов Рюриковичей на княжение. С их приходом средний из братьев-князей Синеус осел в Белозерском княжестве, но правил недолго, после его смерти княжество перешло Трувору, а затем Рюрику. Белозерск был важным торговым пунктом, здесь проходил древний Великий Волжский торговый путь "из варяг в персы". Местные князья под общим знаменем Белозерской дружины принимали участие в Куликовской битве, прославились своими подвигами. После гибели белозерского князя Федора на Куликовом поле княжество было присоединено к Москве.