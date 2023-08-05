Путин поздравил летчика Кульпова со столетием

Президент отметил его героизм и навыки пилотажа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем, отметив его исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Ваша жизнь является настоящим образцом преданного служения Родине. В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались "крылом к крылу" с французскими летчиками авиаполка "Нормандия - Неман". Довелось вам воевать и в небе над Кореей, где вы также в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотаж", - говорится в сообщении.

Президент выразил уверенность, что Кульпов, как никто другой, понимает ценность "подлинной дружбы и братства по оружию в борьбе за правое дело". "Тем важнее ваша многолетняя общественная и просветительская деятельность, направленная на сохранение исторической правды, на упрочение дружбы и взаимопонимания между народами", - отметил глава государства.

Путин пожелал Кульпову здоровья, благополучия, бодрости духа и всего наилучшего.