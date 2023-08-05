В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В ГУ МЧС по региону сообщили, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице

МАГАС, 5 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ингушетии объявило штормовое предупреждение о сильной жаре выше 40 градусов в период с 6 по 8 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В дневные часы 6, 7 и 8 августа местами в Республике Ингушетия ожидается сильная жара плюс 40 градусов. Ограничьте выходы на природу, будьте предельно осторожными с огнем. Не разводите костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в такую жару возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице.