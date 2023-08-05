В ЛНР за 2023 год восстановили более 1,3 тыс. км ЛЭП, поврежденных ВСУ

Также, по словам гендиректора "Республиканской сетевой компании" Бориса Рыжилова, был выполнен ремонт 506 кабельных линий

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Энергетики за 2023 год восстановили в Луганской Народной Республике (ЛНР) более 1,3 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП), поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор госпредприятия ЛНР "Республиканская сетевая компания" Борис Рыжилов.

"Специалистами Республиканской сетевой компании при содействии подрядных организаций <…> проведены масштабные работы по восстановлению поврежденного в ходе боевых действий энергооборудования и ремонту изношенного. В 2023 году энергетиками восстановлено 17 высоковольтных линий электропередачи 220-110-35 кВ. Отремонтировано более 1 300 км высоковольтных ЛЭП, <…> выполнен ремонт 506 кабельных линий", - сказал он.

Рыжилов рассказал, что специалисты Республиканской сетевой компании с начала года заменили свыше 1,1 тыс. дефектных опор, более 250 км провода и 1,5 тыс. изоляторов. Сейчас специалисты предприятия продолжают ремонт энергооборудования в населенных пунктах бывшего Попаснянского района, а также в городах Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и населенных пунктах, относящихся к Северодонецкой агломерации.

6 сентября 2022 года населенные пункты Попаснянского района были переданы в ведение мэрий Первомайска, Лисичанска и Кировска.