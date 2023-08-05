Во всех МФЦ Петербурга начнут принимать документы для проставления апостиля

В пресс-службе администрации города сообщили, что такая услуга станет доступна в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Все МФЦ Санкт-Петербурга начнут в августе принимать документы для проставления апостиля. Ранее такие услуги предоставляли только три центра, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В августе существенно увеличится число МФЦ, принимающих документы для проставления апостиля на официальных российских документах, подлежащих вывозу за пределы страны. С мая 2022 года документы для апостилирования принимались только в трех МФЦ. В соответствии с заключенным соглашением, с 7 августа к этой работе также приступят мобильные офисы госуслуг и 16 МФЦ, а с 21 августа - еще 39 МФЦ. Госпошлину можно оплатить там же", - объяснили в пресс-службе.

Соглашение о расширении сотрудничестве было заключено между Главным управлением Минюста России по Петербургу и Ленинградской области и МФЦ Петербурга. Горожане по-прежнему могут получить эту услугу в Главном региональном управлении Минюста РФ.

"Государственные услуги должны быть удобными и доступными. Мы постоянно расширяем число госуслуг, которые петербуржцы могут получить в МФЦ", - цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Апостиль - это международный штамп, подтверждающий законность документа. Он проставляется на документах, выданных органами внутренних дел и предназначенных для вывоза за границу. Апостиль нужен в странах, которые подписали Конвенцию об отмене легализации иностранных документов. К ним относятся страны - участники Гаагской конвенции.