Отделения МФЦ в ЛНР до конца года начнут предоставлять до 100 услуг

По словам и.о. директора МФЦ республике Виталия Седых, первые отделения, открывшиеся в регионе в январе, предоставляли всего пять услуг

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Число услуг, предоставляемых отделениями МФЦ в Луганской Народной Республике (ЛНР), до конца 2023 года возрастет до 100, сообщил ТАСС и.о. директора МФЦ ЛНР Виталий Седых.

По его словам, первые отделения, открывшиеся в регионе в январе, предоставляли всего пять услуг. "За полгода перечень услуг гораздо расширился. На сегодняшний день для жителей Луганской Народной Республики доступна 41 услуга. И это не предел. До конца года их число увеличится до 100. После того, как в республике пройдут выборы и создадутся муниципалитеты - отделения МФЦ будут предоставлять не только государственные услуги, но и муниципальные", - сказал Седых.

Он добавил, что в ближайшее время для жителей региона будут доступны еще несколько услуг по линии Социального фонда РФ.

Седых также рассказал, что в настоящее время в регионе работают 28 отделений МФЦ, 13 из них - в городах и районах ЛНР, освобожденных в ходе специальной военной операции. "Отделения, которые находятся в зоне потенциальных обстрелов работают, преимущественно, по предварительной записи во избежание скопления людей. У них пятидневный рабочий график", - отметил Седых.

25 января в ЛНР открылись первые девять отделений МФЦ.