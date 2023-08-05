В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за жары

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что в цикличном режиме проводится полив проезжей части, увеличены частота и нормы полива деревьев

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах приняли в Москве из-за жары. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в столичном регионе температура воздуха будет превышать 30 градусов и может достигать отметки в 35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах", - привели в публикации слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В тексте отмечается, что в частности организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, ремонтного персонала предприятий Комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов. Также усилено патрулирование парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий. Кроме того, вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон круглосуточно дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы.

Также в цикличном режиме проводится полив проезжей части. Дополнительно увеличены частота и нормы полива деревьев, кустарников и цветников.