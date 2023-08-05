Кабмин выделил 791 млн рублей на содержание образовательных и музейных комплексов

Они расположены во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 791 млн рублей на содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Распоряжение о выделении этой суммы из резервного фонда кабмина подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

"Речь идет о финансировании 28 объектов, которые на сегодняшний день введены в эксплуатацию. Среди них специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы в Калининграде, Кемерове и Владивостоке. За счет федеральных средств комплексам возместят расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи и отдельных видов работ", - говорится в сообщении.

Культурные и образовательные учреждения во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе были созданы по указу президента РФ Владимира Путина. Всего в составе музейных и культурно-образовательных комплексов будет функционировать 46 различных объектов.